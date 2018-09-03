В газете мэрии Ярославля сменился редактор

Ярославль, , 17:06 — REGNUM Директор-главный редактор ярославской газеты «Городские новости» Ирина Ваганова 4 сентября оставляет свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.Ирина Ваганова долгие годы работала в газете «Золотое кольцо», потом перешла в «Городские новости», где сначала трудилась журналистом, а в 2009 году возглавила газету. После прихода к власти Евгения Урлашова Ирина Ваганова в 2012 году покинула «Городские новости» и возглавила отдел информации муниципалитета Ярославля.

В 2015 году, когда во главе мэрии Ярославля оказался Алексей Малютин, Ирина Ваганова вновь стала главным редактором газеты. Второй приход в газету был не совсем удачным. При Ирине Вагановой тираж газеты стал снижаться и за три года он упал в два раза, редакцию покинули практически все творческие сотрудники, которые работали при прежнем редакторе.

Как стало известно 3 сентября, контракт с Ириной Вагановой не продлен.

С 4 сентября исполнять обязанности директора-главного редактора будет советник мэра Ярославля Юлия Михиенкова.

«Сначала надо разобраться в том, что есть. Любые действия начинаются с анализа имеющейся ситуации, торопиться не стоит. Конечно, у меня есть свое видение и оно будет согласовано с интересами работодателя, читателей, а так же сотрудников газеты», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля Юлия Михиенкова.

Кстати, Юлия Михиенкова раньше работала редактором сайта газеты «Городские новости» и ушла из редакции после прихода туда Ирины Вагановой.