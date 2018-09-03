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Число школьников в Литве продолжает уменьшаться

Общество

В Литве работу начали 1115 школ и 33 тыс. учителей

Вильнюс, 3 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  В Литве сегодня, 3 сентября, по всей стране открылось 1115 школ, в которых пришло 323,6 тыс. учеников, сообщили ИА REGNUM министерстве образования и науки Литвы. За год число школьников сократилось на 3,5 тыс. человек. По литовским стандартам — это три крупные полностью укомплектованные школы.

После пика последних лет, начинает снижаться и число первоклассников. Если в прошлом году в школы Литвы пошло 30 126 учеников первых классов, то в 2018 году — 29,5 тыс. школьников. Снижение — по всей стране, кроме Вильнюса. В Вильнюсе сразу на тысячу первоклассников больше, чем в прошлом, 2017 году.

В целом на работу в учебный сезон 2018−2019 годов по всей Литве вышло порядка 33 тыс. учителей.

Сокращается и число старшеклассников. Если в 2017 году их было 25 558 человек, то учебный 2018−2019 год начали только 23,6 тыс. учеников 12-х классов.

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1 сентября
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