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В ямальском городе «вспахивали» скульптуру «Гранита науки»

Общество

Жители Лабытнанги учили городские власти правописанию

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 3 сентября 2018, 17:20 — REGNUM  В ямальском городе Лабытнанги разгорелись страсти по поводу новой малой скульптуры с символическим названием «Гранит науки». Небольшой памятник установлен около одного из колледжей города и на нём внимательные жители города увидели надпись с орфографической ошибкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Возмущение горожан было высказано в паблике «Лабытнанги Info». Афоризм писателя Евгения Ханкина «Ниву знаний впопыхах не вспашешь» выгравирован на «Граните науки» без мягкого знака на конце последнего слова, а именно «вспашеш».

"Если серьёзно, то исполнители делают ровно так, как в заказе написано. Вывод: так написали заказчики», — комментирует читатель информагентства «ЯмалPRO».

И пеняет горе-учителям анекдотом:

Школьнице за сочинение поставили низкую оценку. На вопрос родителей, в чём дело, девочка не допустила ни одной ошибки, учительница русского языка ответила: «Смотрите, что она понаписала. «Хочу на старость лет сидеть в своём шале и смотреть на закат». Она не знает, что надо писать"сидеть в своей шали» ?

Отметим, что возмущение жителей Лабытнанги было услышано, и сегодня, 3 сентября, «потерянный» мягкий знак появился в тексте гравировки.

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Городское благоустройство
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