Ярославские липы поразил рак?

Ярославль, , 16:24 — REGNUM В Ботаническом саду МГУ считают, что ярославские липы на Волжской набережной могут быть поражены тиростромозом — его еще называют некрозно-раковым заболеванием липы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Ярославля переживают за судьбу красивейших лип, которые являются украшением центра города и Волжской Набережной. Часть деревьев у административных зданий уже погибла, но, похоже, такая же судьба ждет и остальные. Особенно печально выглядит набережная — часть лип там поражена неизвестным заболеванием. Деревья стоят голые, без листвы.

Ярославцы сделали фотографии и отправили их в Ботанический сад МГУ. На днях пришел ответ за подписью Сергея Ефимова, который работает в Ботаническом саду МГУ в должности научного сотрудника сектора садовых растений. Он является учёным секретарем Сада и Регионального совета ботанических садов и дендропарков Центра Европейской части России.

«Судя по фотографиям, растения поражены тиростромозом лип. С мерами борьбы можно ознакомиться в интернете. Наверняка в городе есть станция защиты растений, или служба озеленения, к их специалистам и надо обратиться. Желаю успехов в борьбе с этим заболеванием», — пишет он.

При тиростромозе сосуды у дерева закупориваются бактериями. Как отмечают специалисты, это заболевание давно свирепствует в средней полосе России. Первый его признак — усыхание кончиков веток. Очень часто бывает и так, что пораженная болезнью ветка вся голая, усохшая, а на самом ее кончике вдруг распускаются несколько крупных листьев. Некрозное поражение веток — это самое начало болезни. Позже развивается уже раковое поражение ствола, множественные ранки, прикрытые как бы прилипшей полоской коры. Кору легко отделить от ствола и увидеть продолговатую ранку.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием к директору МУП «Горзеленхозстрой» Вере Кореневской и задал вопрос: что, по ее мнению, происходит с липами и может ли это быть опасным тиростромозом?

«Мы считаем, что липы в городе поразило насекомое «златка минирующая». Она отложила свои яйца, потому что погодные условия спровоцировали ее размножение, и личинки пожирают листья, зеленую пластину, оставляя один остов. Вот и все», — говорит Вера Кореневская.

По ее словам, погодные условия, слишком большие перепады температур, переувлажнение — такой климат спровоцировал появление этих насекомых. Однако специалисты «Горзеленхозстроя» считают, что липы не погибнут.

«Минирующая златка — это мигрирующее насекомое. Пораженные листья опадут, мы их уберем, утилизируем. А на следующий год все будет зависеть от погодных условий», — пояснила Вера Кореневская.

На вопрос — нельзя ли обработать липы от вредителя, она ответила так:

«Вы представляете в городских условиях обработать липы инсектицидами — это ведь ядовитые вещества, а у нас город, здесь люди ходят. По поводу тиростромоза… Да в принципе у растений заболеваний очень много, и они похожи. Но наши специалисты, которые занимаются защитой растений, посмотрели липы, и эти личинки похожи больше на эту минирующую златку. А так все в комплексе могло быть, растения ослабли из-за погоды, они болеют».

Так что ярославцам остается лишь ждать весны и надеяться, что липы оживут.