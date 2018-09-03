МВД Чечни: Сообщение о массовых задержаниях в Аргуне — дезинформация

Грозный, , 16:23 — REGNUM В министерстве внутренних дел Чечни опровергли сообщения СМИ о задержании 40 жителей республики в городе Аргуне. По данным пресс-службы ведомства, информация, растиражированная в средствах массовой информации после публикации в одном из изданий, является дезинформацией.

Напомним, ряд СМИ сообщил ранее, что в августе 2018 года начальник отдела МВД РФ по городу Аргун Аюб Катаев распорядился задержать около 40 местных жителей. От задержанных якобы требовали признательных показаний в участии в незаконных вооруженных формированиях. Позже Катаев был отстранен от должности.

Задержания проходили в период с 7 по 23 августа. Несколько десятков человек, по данным издания «Кавказ.Реалии», находились в одной небольшой камере. В настоящее время все задержанные отпущены.

В полицейском ведомстве сообщили, что начальник отдела на самом деле уволился, но по собственному желанию. В Аргуне в обычном режиме проводятся оперативно-профилактические и другие мероприятия, направленные на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на территории города, цитирует пресс-службу МВД «Интерфакс».