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В Петербурге и Ленобласти помянули жертв теракта в Беслане

Общество

В Петербурге есть памятник погибшим детям Беслана

В Петербурге и Ленобласти помянули жертв теракта в Беслане
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Памятник «Детям Беслана» в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 16:21 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко почтил память жертв чудовищного террористического акта в Беслане, произошедшего в сентябре 2004 года. Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник принял участие в акции памяти в Малоохтинском парке, где установлен памятник «Детям Беслана».

Георгий Полтавченко возложил цветы к памятнику, установленному у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. Здесь же прошла церковная служба в память о погибших в Беслане 14 лет назад.

Цветы к памятнику, установленному в 2007 году, также возложили представители петербургской общественности, члены осетинской диаспоры Петербурга, петербургские школьники.

Памятник представляет собой каменный монумент в виде арки, из которой мать выносит на руках ребенка. Hа постаменте надпись — «Детям Беслана». В основание памятника заложена капсула с землей, привезенной из Беслана.

Ранее у памятника «Детям Беслана» состоялась акция памяти, посвященная трагическим событиям. В ней приняли участие представители национально-культурных объединений Ленинградской области.

Напомним, в результате захвата заложников 1−3 сентября в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) погибли 333 человека, в том числе 186 детей. Более 800 человек были ранены.

В память этой трагедии в 2005 году федеральным законом был установлен День солидарности в борьбе с терроризмом.

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Захват школы в Беслане
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