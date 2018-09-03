Бизнесменов-коррупционеров в Италии пожизненно отстранят от госзакупок

Рим, , 16:16 — REGNUM Все осужденные за коррупцию итальянские предприниматели будут пожизненно отстранены от участия в процессе государственных закупок, сообщает Si24 в понедельник, 3 сентября.

Министр юстиции Альфонсо Бонафеде предложил распространить такое наказание на тех, кто осужден на срок более двух лет. Речь идет о таких статьях закона, как хищение средств, злоупотребление служебным положением, взяточничество, вымогательство и подстрекательство к коррупции.

В ближайшее время проект поправок в закон обсудит правительство Италии.