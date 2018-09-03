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Бизнесменов-коррупционеров в Италии пожизненно отстранят от госзакупок

Общество

Правительство Италии обсудит проект поправок в закон

Рим, 3 сентября 2018, 16:16 — REGNUM  Все осужденные за коррупцию итальянские предприниматели будут пожизненно отстранены от участия в процессе государственных закупок, сообщает Si24 в понедельник, 3 сентября.

Министр юстиции Альфонсо Бонафеде предложил распространить такое наказание на тех, кто осужден на срок более двух лет. Речь идет о таких статьях закона, как хищение средств, злоупотребление служебным положением, взяточничество, вымогательство и подстрекательство к коррупции.

В ближайшее время проект поправок в закон обсудит правительство Италии.

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Коррупция и борьба с ней
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