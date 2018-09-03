Понедельник, 3 Сентября 2018 года
16:58:22 МСК

В Петербурге хотят проверить Bulgaria Air, чьи пассажиры застряли в Бургасе

Общество

Туристы не могут вылететь из-а отмены рейса и высоких цен на другие билеты

В Петербурге хотят проверить Bulgaria Air, чьи пассажиры застряли в Бургасе
ERIC SALARD
Самолет авиакомпании Bulgaria Air

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  Клиенты авиакомпании Bulgaria Air, отменившей один из своих чартерных рейсов в Санкт-Петербург из Бургаса, уже несколько дней не могут вернуться с отдыха домой, поскольку стоимость имеющихся в продаже авиабилетов значительно превышает то, на что рассчитывали петербуржцы.

Проблемой просят заняться Ространснадзор, который может проверить деятельность болгарской авиакомпании на российском рынке. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв («Единая Россия»), сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе парламентария.

По данным СМИ, отдыхавшим в Болгарии петербуржцам до сих пор не вернули полную стоимость авиабилетов на отмененный рейс и предложили самостоятельно купить новые билеты, стоимость которых превышает 150 тыс. рублей.

Алексей Цивилев просит проверить соблюдение компанией Bulgaria Air российского законодательства в сфере гражданской авиации и международных авиационных норм.

«Учитывая, что случай с петербургскими туристами не является единственным, а проблема носит системный характер, считаю целесообразным принятие ведомством комплексных мер по ее разрешению в рамках своей компетенции», — обратился петербургский депутат к главе Ространснадзора Виктору Басаргину.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить