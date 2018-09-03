В Рязани прошел первый Российско-Балканский молодежный форум

Рязань, , 15:55 — REGNUM Первый Российско-Балканский молодежный форум, проведенный при участии Рязанского государственного университета (РГУ) имени С. А. Есенина завершил свою работу, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие более 100 человек из Сербии, Болгарии, Греции и других стран Балканского полуострова. На протяжении шести дней молодые исследователи, журналисты и активисты студенческих организаций обменивались опытом и обсуждали сотрудничество в сфере науки, социальной политики и культуры.

«Этот форум — отличная возможность для развития российско-балканских отношений в молодежной сфере», — прокомментировал мероприятие политолог из Греции Константинус Андронику.

Торжественное закрытие форума состоялось накануне, 2 сентября. Его участникам были вручены сертификаты. В свою очередь эксперты отметили необходимость продолжения диалога на следующих подобных мероприятиях.

Напомним, форум пройдет с 29 августа. Его организатором выступил РГУ и студенческое общественное объединение «Русский клуб» вуза. Поддержку мероприятию оказали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, а также Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.

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