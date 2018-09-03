Готовы ли в Москве пересесть на электрический транспорт?

Москва, , 17:33 — REGNUM Прежде чем массово закупать и внедрять электробусы в систему общественного транспорта столицы, необходимо довести текущие разработки до состояния опытных образцов, чтобы надёжность нового вида подвижного состава была не ниже, чем у современных автобусов и троллейбусов, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков.

«Надёжность электробусов — это большая проблема. Есть информация, что при запуске они ломались, и не все рейсы удалось осуществить. Хочу подчеркнуть, что для того, чтобы они стали надёжным видом подвижного состава, а это не вид транспорта, а вид подвижного состава, нужно ещё работать и работать. Нигде в мире массово такие автобусы не эксплуатируются. Наверное, можно довести разработку ГАЗа и КАМАЗа до той степени надёжности, которая есть сейчас у автобусов и троллейбусов, но над этим ещё надо работать», — подчеркнул он.

По мнению Янкова, в Москве на фоне общего загрязнения от автомобильного транспорта эффект от внедрения электробусов будет заметен лишь на уровне статистической погрешности, так как общественный транспорт добавляет в окружающую среду невысокий процент загрязнения.

«Электробусы неправильно считать каким-то отдельным видом транспорта: с точки зрения функционала и пассажира это тот же автобус. Просто у него другой тип питания. Есть автобусы на дизельном топливе, есть на газомоторном, а сейчас появляются на электрическом на батареях. Обычный пассажир не увидит и не почувствует разницы на каком виде топлива подъехал автобус», — подчеркнул он.

Янков также добавил, что предстоит чётко выстроить схему подзарядки электробусов, так как, в отличие от автобусов, они заряжаются на зарядочных станциях. К каждой из такой станций, будь то конечная или промежуточная остановка, нужно подвести соответствующую мощность. Но сейчас это возможно не везде.

«Когда нам говорят, что Москва вообще откажется от закупки автобусов, это неправда. Например, в Новой Москве не будут ездить электробусы, потому что когда рейс нужен раз в час, подвести всю необходимую инфраструктуру в удалённые районы, чтобы электробус мог зарядиться, экономически невыгодно. Я думаю, что в центральных частях города электробусы, когда они станут надёжными, могут вытеснить автобусы, а в дальних районах Новой Москвы, за Солнцево, Троицком, автобусы на органическом топливе никуда не денутся», — заключил Янков.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные 1−2 сентября в Москве запустили первое движение электробусов по маршруту № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. Во время запуска в ряде СМИ появились публикации о поломках подвижного состава: не все электробусы смогли выйти на рейс с первого раза. Также отмечали перебои в работе внутренней системы автобуса. Как позже для ИА REGNUM прокомментировали в ГУП «Мосгортранс», утверждения про неработающую систему являются некорректными, однако в некоторых случаях электробусам действительно требуется донастройка программного обеспечения. Как отметили в ПАО «КАМАЗ», электробус «КАМАЗ» выполнил в первом рейсе заранее предусмотренный маршрут без сбоев.

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