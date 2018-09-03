Учебники для Дагестана купят на деньги из резервного фонда правительства РФ

Махачкала, , 15:38 — REGNUM Школы Дагестана не обеспечены полностью учебными пособиями для школьников. По данным министерства образования республики, показатель обеспеченности составляет на начало нового учебного года всего 58%. Такие данные привела министр образования Дагестана Уммупазиль Омарова в ходе совещания в режиме видеосвязи под руководством заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной, состоявшемся накануне 1 сентября.

Как доложила глава минобра Дагестана, выявлены факты закупки книг для школ с явными нарушениями. При этом расходовались немалые денежные средства, а школы фактически оставались без необходимых учебных пособий. В качестве примера Омарова привела факт покупки для школ Агульского района учебников с углубленным изучением английского языка. Однако таких школ в районе нет.

«Только за 2016−2017 годы в республике были закуплены учебники на 913 млн рублей, это более 3 млн 200 тыс. экземпляров. Возникают вопросы, где эти книги и почему их нет в школах», — цитирует Омарову пресс-служба ведомства.

Пока продолжается анализ библиотечных фондов, который проводят в том числе и правоохранительные органы Дагестана, а также служба государственного финансового контроля, школьники не могут учиться без книг. По словам Синюгиной, правительство РФ приняло решение выделить Дагестану средства из своего резервного фонда на решение вопроса по укомплектованию школ учебниками. При этом она подчеркнула, что расходование выделяемых денег должно пройти эффективно и строго по целевому назначению.

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