«Axe-эффект»: Авария в Техасе стала поводом для шуток в Twitter

Остин, США, , 15:33 — REGNUM В США на трассе в Техасе в четырёх часах езды от города Остин взорвался грузовик, перевозивший дезодоранты бренда Axe. Авария произошла 1 сентября, передавало CNN. Происшествие так и осталось бы незамеченным, если бы спустя несколько дней по поводу этого инцидента в сети не появилось множество шуток и мемов: поводом для активности пользователей стала известная реклама про «Axe-эффект».

Фура с дезодорантами загорелась после того, как произошло ДТП, и огонь перекинулся на легковоспламеняющиеся жидкости. Баллончики антиперспиранта стали взрываться и разлетаться в разные стороны дороги. Сам водитель и другие автомобилисты, к счастью, не пострадали.

Однако из-за широко распространившегося возгорания полиции Техаса всего пришлось перекрыть несколько полос трассы. Дорога после происшествия требует ремонта. Причину пожара пока не объявили.

https://twitter.com/KXXVNewsNow/status/1035659845339422720

В социальных сетях по этому поводу появилось множество шуток. Причиной тому стала популярная рекламная кампания «Axe-эффект», основной посыл которой состоял в том, что ни одна женщина не может удержаться перед ароматом дезодоранта. В том числе известной стала реклама про мужчину на необитаемом острове, которому стоит лишь побрызгаться Axe, как к нему бежит толпа женщин, сломя голову.

Другой, не менее популярный, слоган компании гласил, что сильный запах мужчины привлекает множество представительниц противоположного пола. С тех пор бренд поменял рекламную политику, но пользователи не забыли предыдущие слоганы .Так, например, владельцы Twitter-аккаунтов задаются вопросом:

«А где все женщины, бегущие в направлении аварии? Так же показывали в рекламе».

Пользователи интересуются, побежали ли на запах все местные женщины. Другие пытаются выяснить, не окажется ли «Axe-эффект» опасным для женщин в этом случае. Третьи в шутку предполагают, что через девять месяцев после этой аварии Техас ожидает скачок рождаемости.

Также под записью CNN в Twitter об аварии некоторые пользовательницы предполагают, что в месте аварии должно пахнуть так же, как в восьмом классе школы.

«Мальчики средней школы. Тысячи мальчиков средней школы», — пишет Angela Hartman.

Также некоторые родители пошутили в соцсетях, что в школах Техаса должны запретить пользоваться дезодорантами, поскольку запах после взрыва фуры с антиперспирантами распространяется на много миль вокруг. Другие же пользователи признаются, что хотели бы запретить применять дезодоранты вовсе, так как они вредят здоровью и часто раздражают своим ароматом окружающих.

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