В Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Тула, , 15:28 — REGNUM Мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут доставлены в Тулу. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, торжественная встреча ковчега с мощами святителя состоится 10 сентября в 8:30 в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы.

Для православных верующих это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Божественную литургию у ковчега с мощами совершит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. С 08:30 10 сентября до 17:30 11 сентября верующие смогут поклониться святыни — в Успенском кафедральном соборе, который будет открыт для поклонения круглосуточно.

Мощи святителя были доставлены 24 августа в Россию, в Краснодарский край, из Греции. Впервые частица мощей святителя будет привезена в 12 регионов России.