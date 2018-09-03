Понедельник, 3 Сентября 2018 года
17:01:53 МСК

В Тулу привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Общество

Божественную литургию у ковчега с мощами совершит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

Тула, 3 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  Мощи святителя Спиридона Тримифунтского будут доставлены в Тулу. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, торжественная встреча ковчега с мощами святителя состоится 10 сентября в 8:30 в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы.

Для православных верующих это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Божественную литургию у ковчега с мощами совершит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. С 08:30 10 сентября до 17:30 11 сентября верующие смогут поклониться святыни — в Успенском кафедральном соборе, который будет открыт для поклонения круглосуточно.

Мощи святителя были доставлены 24 августа в Россию, в Краснодарский край, из Греции. Впервые частица мощей святителя будет привезена в 12 регионов России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить