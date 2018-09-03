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В Ярославской области кандидатов просят убрать свои политические следы

Общество

И очистить Рыбинск от листовок и плакатов, размещенных в незаконных местах

В Ярославской области кандидатов просят убрать свои политические следы
Иллюстрация: Ribinsk.ru
Глава Рыбинска призвал кандидатов выйти на субботник

Ярославль, 3 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Глава Рыбинска Денис Добряков возмутился обклеенными политическими листовками подъездами, остановками, столбами и даже урнами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Этот вопрос был полнят на еженедельном оперативном совещании. Глава Рыбинска Денис Добряков обратил внимание на то, что город превращается в доску политических лозунгов. Агитационными материалами обклеены двери подъездов, лифты, столбы, остановки и даже мусорные контейнеры. Некоторые кандидаты практикуют сплошную заклейку, когда на стенах появляются обои из листовок.

Глава Рыбинска дал поручение департаменту ЖКХ и управлению городского хозяйства снимать всю информацию, которая размещена в ненормативных местах «беспощадно и без исключений». Также он призвал депутатов Муниципального Совета и Ярославской областной Думы после 10 сентября провести общий субботник, убрать остатки своих предвыборных плакатов и показать пример бережного и уважительного отношения к городу.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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