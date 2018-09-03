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Житель Ростовской области продаёт монету 1727 года за 5 млн рублей

Общество

Раритет выставлен на одном из сайтов объявленийм

Ростов-на-Дону, 3 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Житель Ростовской области объявил о продаже старинной монеты 1727 года. Владелец раритета планирует получить за копейку 5 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

Как редкая монета оказалась у батайчанина, неизвестно. Кроме того, пользователь объявил о продаже советских монет. 3 копейки 1949 года у него можно приобрести за 50 тыс. рублей, 3 копейки неизвестного года — за 5 тыс. рублей, 3 копейки 1928 года — за 3 тыс. рублей.

На этом же сайте старинную монету 1758 года за 3,5 тыс. рублей, 1784 года — за 2,5 тыс. рублей1798 года — по договорной стоимости.

ИА REGNUM напоминает, что в июле текущего года в Ростовской области пресечена контрабанда древних монет, стоимость которых оценена более чем в 100 тыс. рублей. 12 серебряных римских денариев и антонинианов должны были попасть в Россию из США с помощью почтового перевода. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее по теме: Ростовская таможня пресекла контрабанду древних монет из США

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