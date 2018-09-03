Институт океанологии РАН приступил к изучению черноморских дельфинов

Москва, , 14:19 — REGNUM Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) отправились в морскую экспедицию, которая позволит изучить состояние черноморских дельфинов, сообщает 3 сентября пресс-служба компании «Роснефть», выступившей спонсором проекта.

Работа исследователей будет проведена в рамках трехлетнего проекта «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Черного моря». Его главной задачей является получение сведений, который позволят определить характер и уровень загрязнений, а также состояние здоровья дельфинов.

Предполагается, что в ходе экспедиции будут проведены судовые и авиационные учеты, сбор материалов о морских млекопитающих, которые затем позволят провести анализ в лабораториях.

В компании напомнили, что серьезные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились учеными с 80-х годов прошлого века. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия достаточного финансирования.