Власти Италии спорят об абортах: упростить или ограничить

Рим, , 14:16 — REGNUM Составляющие коалиционное правительство Италии «Движение 5 звезд» и «Лига» не могут договориться по вопросу изменения законодательства об абортах, сообщает Il Giornale в понедельник, 3 сентября.

Представители «Движения» предлагают упростить совершение абортов. А именно — предусмотреть в каждой больнице врачей, которые не будут отказываться делать аборт по причине того, что это не соответствует их мировоззрению. Сейчас число таких отказов со стороны врачей весьма велико. Это «нарушает права женщин, полагают депутаты «Движения».

В «Лиге» придерживаются прямо противоположных убеждений и считают нужным как минимум не упрощать, как максимум — ужесточить правила.

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Предполагается, что, как и в случае с другими вопросами, по которым внутри коалиции нет компромисса, правительство не будет принимать никакого решения до следующих выборов.