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Сентябрь на дворе: в Томской области ожидаются заморозки

Общество

До минус 4°С

Сентябрь на дворе: в Томской области ожидаются заморозки
Татьяна Иващенко ©
Морозы и снегопады в Сибири — не редкость

Томск, 3 сентября 2018, 14:12 — REGNUM  Жителей Томской области предупредили о заморозках. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС России, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4−6 сентября по региону при прояснении ожидаются заморозки до 0… — 4 °C.

В МЧС подчеркнули, что в связи с заморозками возможно возникновение ЧС, обусловленных вымерзанием и гибелью сельхозкультур. Также населению рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, используя печное отопление и электрооборудование.

Напомним, в Александровском районе Томской области уже стартовал отопительный сезон. Тепло запущено в дома, школы и детсады. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, северные районы региона были готовы к отопительному сезону уже в конце августа.

В 2017 году отопительный сезон в целом по Томской области стартовал 25 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Лето кончается: жителей Томской области предупредили о заморозках

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