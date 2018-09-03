В Китае межрасовые пары зарабатывают на постах в социальных сетях

Пекин, , 13:57 — REGNUM Экономическое сотрудничество Китая и стран Африки привело к росту количества межрасовых браков в Китае, что было немыслимо еще 40 лет назад, сообщает 3 сентября телеканал Al-Jazeera.

В странах Африки в настоящее время живут и работают более 1 млн китайских мигрантов, а в Китае — около 500 тыс. африканских мигрантов. Смешанные браки по-прежнему достаточно редки в Китае, но в связи с расширением сотрудничества увеличивается и их количество.

По данным правительства КНР, в 1970-е годы в стране совсем не было межрасовых браков. А в 2014 году власти Китая приняли закон, согласно которому гражданки Китая не могут выйти замуж за представителя другой расы. Для мужчин подобных ограничений нет.

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Сколько конкретно сейчас зарегистрировано межрасовых браков — не уточняется. Известно число межнациональных браков в Китае — если в 1982 году их было более 14 тыс., то в 2014 — уже 400 тыс.

Во многих крупных городах Китая сложились негритянские диаспоры. Например в Гуанчжоу сформировалась община примерно из 200 тыс. африканцев, ежегодно она увеличивается примерно на треть. Как следствие, социальных сетях появляется все больше фотографий счастливых пар между китайскими мужчинами и женщинами из стран Африки.

Одна из пар, китаец Зоу Куаншун и гражданка Камеруна Сандра, поженившиеся в 2017 году, сделали из своего брака бизнес — они публикуют свои фото и видео в социальных сетях и зарабатывают на рекламе до $1 тыс. в месяц.

Ранее 3 сентября в Китае открылся саммит форума «Китай-Африка». Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит оказывать Африканскому союзу безвозмездную военную помощь и предоставит Африке $60 млрд финансовой помощи.

Из них $15 млрд будут выделены в качестве безвозмездной помощи, беспроцентных займов и льготных кредитов, еще на $20 млрд будет создан кредитный фонд. Будут созданы еще и специальный фонд кредитования проектов развития объемом $10 млрд и специальный фонд в 5 $млрд ля финансирования импортной торговли Африки.