«У терроризма нет географии»: на Алтае помянули жертв трагических событий

Горно-Алтайск, , 13:57 — REGNUM В столице Республики Алтай — Горно-Алтайске — провели сегодня, 3 сентября, митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Отдать дань памяти всем соотечественникам, погибшим от рук террористов в Москве и Ставрополье, в Чечне и Дагестане, в Ингушетии, Северной Осетии и на всех других территориях, где когда-либо случалась такая беда, пришли десятки человек.

«У терроризма нет географии: Беслан, «Норд-Ост», «Невский экспресс», сбитый над Синаем лайнер с российскими туристами. Дай Бог, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Я желаю своим землякам, всем жителям нашей большой страны мира и чистого неба над головой», — подчеркнул глава региона Александр Бердников.

Горно-алтайский митинг не случайно проходил у памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Дело в том, что многие из тех, чьи имена на нём значатся, погибли в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.

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Юные участники митинга зачитали стихотворение победителя республиканского конкурса сочинений «Нет терроризму в нашей Отчизне!», написанное учащейся 10 класса села Чендек Анной Савотаевой, а после минуты молчания собравшиеся возложили к памятнику цветы и запустили в воздух белые шары.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в 2005 году после трагических событий в Беслане, когда с 1 по 3 сентября 2004 года боевики удерживали в школе 1128 детей и взрослых. В ходе этого чудовищного теракта погибло 334 человека, среди которых 186 детей.

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