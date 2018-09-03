Свердловский экс-депутат получил шанс досрочно выйти на свободу

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Бывший депутат думы Екатеринбурга Александр К. может выйти на свободу раньше срока. Ивдельский городской суд Свердловской области пересчитал ему срок нахождения в СИЗО исходя из поправок, внесённых в статью 72 УК России федеральным законом номер 186-ФЗ.

Напомним, поправки предусматривают, что один день нахождения в СИЗО идёт за два дня пребывания в местах лишения свободы. В облсуже пояснили. что К. зачли сроки с 19 октября по 16 декабря 2008 года, а также с 8 июня 2015 года по 26 апреля 2016-го.

Напомним, зачесть сроки наказания просила защита экс-депутата. Сам он в феврале 2016 года получил пять лет за мошенничество и отмывание денег. Областной суд в апреле изменил приговор, оставив лишь мошенничество и уменьшив срок на год.

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