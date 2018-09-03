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Уральский астроном прокомментировал ночное сближение Луны и Альдебарана

Общество

Яркая звезда из созвездия Тельца пропала в лучах утренней зари

Уральский астроном прокомментировал ночное сближение Луны и Альдебарана
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Луна

Екатеринбург, 3 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Тесное сближение Луны и Альдебарана минувшей ночью прокомментировал инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

«Завершился период тесных сближений Луны и Альдебарана. Спутник Земли приближался к ярчайшей звезде до самого утра, пока Альдебаран не пропал в лучах утренней зари», — сказал он.

Астроном добавил, что жители Екатеринбурга могли наблюдать необычное явление невооруженным глазом. При этом Меркурий оказалось разглядеть не так просто, поскольку у него очень короткий период утренней видимости.

Альдебаран — ярчайшая звезда в созвездии Тельца и во всём Зодиаке, одна из ярчайших звёзд на ночном небе. Свое название она получила на арабском الدبران, что переводится как «последователь»: звезда на ночном небе совершает свой путь вслед за Плеядами.

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