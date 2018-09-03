Жители Ярославской области выбрали дороги для ремонта в 2019 году

Ярославль, , 13:37 — REGNUM Голосование проходило на портале «Решаем вместе!», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В топе — 39 объектов, 10 из которых — в Ярославле, 9 — в Рыбинске.

В Ярославле список победителей возглавила улица улица Красноборская на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской, на втором месте — Тутаевское шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Большой Норской. Далее идут проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Громова, улица Панина от улицы Строителей до Тутаевского шоссе, улица Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги, улица Угличская от улицы Чкалова до улицы Володарского, улица Республиканская от Республиканского проезда до Которосльной набережной, улица Кавказская от Теплового переулка до дома №47 по улице Кавказской.

В Рыбинске больше всего голосов жители отдали улице Ворошилова (от разворотного кольца до улицы Глебовской) и Глебовской улице, улице Молодежная, Радищева (от улицы Советской до улицы Пушкина).

В числе лидеров по итогам онлайн-отбора дороги Рыбинск — Глебово, Нагорье — Берендеево, Глебово — Ларионово.