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Китай готов к проведению Азиатских игр 2022 года — СМИ

Общество

Древний город Китая Ханчжоу, известный своими прекрасными озерами и храмами, проведет Азиатские игры – 2022

Китай готов к проведению Азиатских игр 2022 года — СМИ
Ханчжоу

Ханчжоу, Китай, 3 сентября 2018, 13:15 — REGNUM  18-е Азиатские игры в Джакарте и Палембанге заканчиваются, а Китай уже готов к проведению 19-х игр в 2022 году, сообщает Liputan6.

Древний город Китая Ханчжоу, известный своими прекрасными озерами и храмами, проведет Азиатские игры — 2022. Решение было принято 16 сентября 2015 года.

В настоящее время строятся спортивные объекты и новые железнодорожные линии, что рассматривается как возможность «ускорить развитие в быстро развивающемся городе».

Местные жители называют олимпийский спортивный центр Ханчжоу «гигантским лотосом», строительство которого планируют завершить в сентябре 2018 года. Объект может разместить 80 000 человек.

Стадионы и места проведения матчей Азиатских игр станут частью трансформации облика города Ханчжоу в целом.

Благоустройство Фучуньцзян центра является частью последней стратегии урбанизации в Ханчжоу для развития площади вдоль реки Фучуньцзян длинною 235 км.

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XVIII Азиатские игры-2018
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