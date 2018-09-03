В Якутске детей торжественно отправили учиться в пристрой над магазином

Якутск, , 13:02 — REGNUM Жители Якутска жалуются, что им пришлось 1 сентября час простоять под дождём в ожидании, когда врио главы региона Айсен Николаев торжественно перережет красную ленту, открывая пристрой к многоквартирному дому, в котором теперь будут учиться школьники. Линейка началась позже, а на торжественное открытие собралась целая толпа желавших пропиариться чиновников, рассказал корреспонденту ИА REGNUM Виталий Обедин — политолог, журналист и отец второклассницы, которая будет учиться в этом пристрое.

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«Школы переполнены, средств строить новые не хватает и поэтому приходится выкупать и реконструировать дополнительные помещения для школ. Наш пристрой — часть школы №33. Это не хорошо, и не плохо, это факт»

По его словам, линейка должна была начаться в 14:30, но её перенесли на час, потому что ждали Айсена Николаева. Помимо него на открытии присутствовали депутат Госсобрания Игорь Никитин, министр образования Владимир Егоров, замруководителя администрации главы и правительства Михаил Гасанбалаев, спикер гордумы Александр Саввинов.

«Какой стыд! Вы же открываете не новую школу! Вы открываете шесть или восемь классов в пристрое над магазином! И на это великое дело вы притащили главу региона, министра образования, замруководителя администрации, депутата, спикера Гордумы, заммэра столицы, еще каких-то чиновников управы. Вы серьёзно? У вас насколько сместились понятия о естественном и неестественном?! В конце директор (или завуч) попросила детей подарить подарки Айсену Сергеевичу и Александру Александровичу. Дети подарили. Дети. Первого сентября. Подарили подарки врио главы и спикеру Гордумы, которые куда-то там баллотируются и не упустили возможности пополнить свою коллекцию фото с красными ленточками. Мне стало окончательно ясно, чей сегодня праздник на самом деле. Это просто моральная деградация власти», — отметил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев попросил президента РФ Владимира Путина выделить на пристрои к школам 600 млн рублей. «На самом деле проблема очень острая», — заверил он главу государства.

«Давайте посмотрим. Думаю, что правительство будет предлагать на условиях какого-то софинансирования. Я поручение правительству дам», — сказал Владимир Путин.

По данным, озвученным спикером гордумы Якутска Александром Савинновым в ходе независимых дебатов кандидатов в мэры столицы республики, для перевода школ на одну смену в городе необходимо создать 12 тыс. мест для учеников.