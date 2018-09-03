На Володарском мосту в Петербурге заменят оборудование после ЧП с разводкой

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Санкт-Петербургское ГБУ «Мостотрест» объявило конкурс на замену элементов существующего оборудования системы подъема и разводки пролетного строения Володарского моста.

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная цена работ составляет 17 млн 645 тысяч рублей. Сами работы должны начаться не позже на октября, а закончиться в конце апреля 2019 года.

Заявки на конкурс принимаются до 16 сентября, победитель определится 21 сентября текущего года.

Напомним, 25 августа на Володарском мосту произошло серьезное ЧП — его разводной пролет самопроизвольно приподнялся на несколько десятков сантиметров, что привело к ДТП с пострадавшими: в пролет врезались два легковых автомобиля и маршрутка. Три человека были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Володарский мост стал объектом комплексного оперативного обследования. Изучается состояние конструкций и механизмов разводного пролета, его ведут специалисты Университета путей сообщений (ПГУПС).

По данным «Мостотреста», после ЧП на мосту были выявлены ненормативные динамические нагрузки, которые привели к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета. Органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

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