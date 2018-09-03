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Многодетные семьи борются за право на устройство детей в одну школу

Общество

Детский омбудсмен намерена «проработать вопрос»

Великий Новгород, 3 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  Уполномоченный по правам ребёнка при президента РФ Анна Кузнецова намерена проработать вопрос о приоритетном зачислении детей из многодетных семей в образовательные организации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе детского омбудсмена, такое решение Кузнецова приняла после личного приёма, который провела 1 сентября в Великом Новгороде.

Мать шестерых детей Екатерина Олькова сообщила омбудсмену, что детей из многодетных семей сложно устроить в один детский сад или школу — из-за отсутствия на федеральном уровне такого первоочередного права. В Великом Новгороде проблема решается «в ручном режиме» после обращения многодетных к властям.

По словам Кузнецовой, для системного решения проблемы потребуется внесение изменений в федеральное законодательство.

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