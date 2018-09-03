В Сирии восстановлено 140 учреждений здравоохранения

Дамаск, , 12:34 — REGNUM 140 объектов здравоохранения были отремонтированы на сирийских территориях, освобожденных от террористов, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Сирии.

По словам заместителя министра Ахмеда Халифави, отремонтированные центры оснащены оборудованием, в том числе аппаратами дя магнитно-резонансной терапии. Восстановление центров стимулирует возвращение медицинского персонала. Еще 45 объектов находятся в процессе восстановления.

В различных сирийских провинциях работают 98 госпиталей, еще 35 оказывают медицинские услуги частично.

В годы войны с террористами на территории страны были уничтожены полностью около 50 медицинских учреждений. В первые месяцы 2018 года было совершено 67 нападений на больницы.

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