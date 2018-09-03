Отказать в образовании, запатентовать Сабантуй: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 12:31 — REGNUM

Прошедшая неделя в Татарии была богата не только на праздничные мероприятия — регион отметил День республики, но и на скандалы. Подрядчику, сдавшему в праздничный день новую станцию метро, грозят банкротством, бывшего начальника ОБОП МВД Татарии задержали по подозрению в получении взятки, сотрудников казанской исправительной колонии №18 подозревают в избиениях осуждённых — в деле уже два подозреваемых офицера, а ряд общественных организаций, выступающих против строительства мусоросжигательного завода в Татарии, выразили недоверие республиканскому правительству и обратились к главе региона Рустаму Минниханову с просьбой «отказаться от строительства завода».

В образовательной среде неприятности — десять колледжей и техникумов не прошли государственную аккредитацию и, по сведениям казанских СМИ, «частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников, в том числе сотни с высшим образованием». Еще один скандал в образовательной сфере, но в этот раз общего образования, касается давней проблемы Татарии — массовых отказов в приёме школьников в десятые класса. Министр образования РТ Рафис Бурганов заявил, что «муниципальное управление образования, увлекаясь погоней за хорошими результатами, забывает, что для детей, не выбравших профиль, есть еще и универсальный учебный план» и на отказ в приёме не имеют «ни законодательного, ни морального права».

Празднование Дня республики прошло почти без политических выступлений, лишь группа активистов собралась на митинг, в котором приняли участие 100 человек. На мероприятии участники потребовали «самороспуска депутатов Госсовета», обвинив их в том, что народные избранники «не сумели защитить государственность Татарстана, татарский язык», а депутатов Госдумы от Татарии было предложено отозвать «за предательство интересов народа Татарстана». Между тем, поздравляя жителей региона с праздником, Рустам Минниханов отметил, что «политическая стабильность в Татарстане опирается на долговременные традиции межнационального и межконфессионального согласия, слаженную работу всех уровней и ветвей власти, успешное развитие институтов гражданского общества, прочно гарантируется Конституцией и законами республики».

Центральным событием праздника стало открытие новой станции метро «Дубравная». Во время церемонии Рустам Минниханов заявил, что метростроители «несмотря на все финансовые сложности, приступили к работам на второй линии».

Отпраздновав один праздник, в регионе продолжают готовиться к другому — 100-летия образования ТАССР. Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев к этому событию предложил создать на территории Казанского кремля интерактивный музей Сабантуя и призвал доперевести названия всех улиц на татарский язык. Помимо этого, власти Татарии намерены «запатентовать все, что связано с Сабантуем» и «подключить институт истории», чтобы «все это документами было подтверждено».

Рабочая неделя Рустама Минниханова завершилась на открытии III Всемирных игр кочевников в Киргизии, где он встретился с президентом страны — хозяйки мероприятия Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Активная дискуссия в казанских СМИ развилась после обнародования инициативы Минэкономразвития РФ поделить Россию на 14 «макрорегионов». Одни эксперты говорят, что «это спровоцирует негатив у национальных элит и создаст напряжение среди населения», а другие, наоборот, уверены, что «никаких серьезных последствий эта реформа за собой не принесет ни позитивных, ни негативных» и республика «остатки своего суверенитета не потеряет».

2 сентября в Татарии прошли довыборы в Госсовет, на которых был выбран депутат на единственный свободный мандат. Победителем стал бизнесмен-самовыдвиженец Рустем Хасанов. Явка составила 25,3%, выборы признаны состоявшимися.

Не всё гладко в сфере экономики региона. Не использовав часть выделенной из федерального бюджета субсидии на переселение из аварийного фонда, Татария должна будет вернуть её. Помимо этого, регион единственный в Поволжье не получит средств на поддержку многодетных семей — республики нет в перечне получателей для предоставления помощи в 2019 году.

Есть и приятные новости. На статус ТОСЭР будут претендовать ещё два населённых пункта Татарии — Камские Поляны и Елабуга. Казань посетил глава компании Sadeen Group — одной из крупнейших в Иордании, имеющей диверсифицированный бизнес, в том числе в сфере образования, строительства, консалтинга. Между Татарией и Федеральной антимонопольной службой России подписано соглашение о взаимодействии по вопросам развития конкуренции в регионе. Аналогичное соглашение о сотрудничестве было подписано с правительством Новгородской области, которое предполагает взаимодействие по широкому кругу вопросов. Руководство китайской компании COFCO посетило Казань с рабочим визитом для оценки возможности сотрудничества в области сельского хозяйства. Среди высоких гостей региона на прошлой неделе были гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, с которым Рустам Минниханов дали старт строительству ледового дворца в Юдино, министр энергетики России Александр Новак, принявший участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой парогенераторной установки на Казанской ТЭЦ-1.

День республики и подготовка к 100-летию ТАССР

30 августа в Татарии отметили День Республики. В этот день руководство региона получило массу поздравительных телеграмм от международных и российских политических деятелей. «Братский народ» поздравил президент Турции Реджеп Эрдоган, отметив в телеграмме, что «отношения с Татарстаном, опирающиеся на глубокие исторические и братские связи, в рамках заложенных основ продолжают развиваться во всех сферах сотрудничества».

Президент Чехии Милош Земан в своём послании заявил, что «вопреки географии, Татарстан стал одним из ближайших партнеров» и глава государства уверен, что «взаимопонимание будет способствовать дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества между регионами и субъектами».

Глава Татарии Рустам Минниханов в своём обращении к жителям региона отметил, что «политическая стабильность в Татарстане опирается на долговременные традиции межнационального и межконфессионального согласия, слаженную работу всех уровней и ветвей власти, успешное развитие институтов гражданского общества, прочно гарантируется Конституцией и законами республики».

Между тем, в этот день не обошлось и без политических выступлений со стороны некоторых общественных организаций. По сообщениям казанских СМИ, в митинге, посвящённом 28-й годовщине принятия декларации о государственном суверенитете республики, приняли участие около 100 человек.

«Они потребовали «самороспуска депутатов Госсовета», поскольку они «не сумели защитить государственность Татарстана, татарский язык», а также отзыва депутатов Госдумы от республики «за предательство интересов народа Татарстана». Активисты ВТОЦ вспомнили о договоре между Казанью и Москвой (истек летом 2017 года, федеральный центр не стал его продлевать). Отказ от договора активисты считают «нарушением прав татарского народа на самоопределение» и «уничтожением татарской государственности»: «Нынешнее состояние татарстанской государственности оцениваем как критическое», — пишет газета «Коммерсантъ».

Митинг прошёл без происшествий, а центральным событием праздника стало открытие новой станции метро в Казани. Строительство линии от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная» обошлось 5,2 млрд рублей. Станция «Дубравная» — пересадочная на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций.

«Несмотря на все финансовые сложности, приступили к работам на второй линии. Тихо-тихо, мы и эту задачу решим», — отметил на мероприятии Минниханов.

Вторая линия пройдёт с Горок до станции «Яшьлек», а строить начнут от улицы Сахарова, запланирована также станция метро имени Сахарова.

Между тем, к подрядчику метро есть претензии от кредиторов — УФНС по РТ требует признать АО «Казметрострой» банкротом. Обоснованность требований Арбитражный суд Татарии рассмотрит 5 сентября 2018 года. Размер заявленной задолженности — более 90,5 млн рублей.

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Активно в Татарии идёт подготовка к 100-летия образования ТАССР, которое состоится в 2020 году. Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев на заседании оргкомитета по подготовке, в частности, предложил создать музей Сабантуя на площадке Казанского кремля, а Рустам Минниханов поддержал идею и расширил её до оформления патента.

«Запатентовать все, что связано с Сабантуем, — это же целая история — подключить институт истории наш, чтобы все это документами было подтверждено», — цитирует главу региона издание Idel. Реалии.

Минтимер Шаймиев также выступил за то, чтобы поставить точку в наименовании городских улиц на двух языках: «Давайте наконец-то все наименования улиц и так далее напишем на двух языках! А то всегда половинчато».

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Макрорегионы: судьба Татарии

После того, как стало известно об инициативе Минэкономразвития РФ о разделении России на 14 «макрорегионов», в Татарии начали активно дискутировать, чем же это грозит республике. И мнения разделились.

«Это попытка убрать остатки федерализма. Но это спровоцирует негатив у национальных элит и создаст напряжение среди населения. Так как богатые регионы будут не в восторге от того, что к ним «прицепят» слабые регионы и общий уровень жизни будет падать. При этом при образовании огромного административного кластера разные группы влияния захотят, чтобы в их административный округ вошли наиболее лакомые куски и непроблемные регионы», — цитирует мнение политолога Руслана Айсина издание «Бизнес-онлайн».

А вот другой эксперт — политобозреватель Аббас Галлямов высказал иную позицию, отметив, что «никаких серьезных последствий эта реформа за собой не принесет — ни позитивных, ни негативных».

"Страна ее вообще не заметит. Так же, как не заметила когда-то создания федеральных округов. Реальная экономическая жизнь ко всем этим новомодным попыткам навязать новые границы и градации — абсолютно равнодушна. Она течет сама по себе, безотносительно к подобным «реформам». Единственным их следствием является увеличение бумагооборота в чиновничьих кабинетах. И Татарстан остатки своего суверенитета не потеряет», — заявил он.

Достаточно жёстко высказался изданию председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев, отметив, что инициатива «показывает уровень профессиональной некомпетентности тех, кто предлагает разделить Россию на макрорегионы».

"В регионах нужно создавать инфраструктуру, развивать сеть автомобильных дорог, региональные авиаперевозки, а не придумывать какие-то названия макрорегионам. Какие были исследования? Кто их проводил и проводил ли вообще? Неизвестно. С деловыми кругами эта инициатива также не обсуждалась. Это говорит о том, что в минэкономразвития пришла новая команда теоретиков. При чем здесь политический подтекст? Сейчас все регионы находятся в едином пространстве, у всех одинаковые налоги. О каком суверенитете мы сейчас говорим? Все хозяйствующие субъекты на территории России работают в одинаковых условиях», — добавил он.

Напомним, Минэкономразвития РФ разработало проект «Стратегии пространственного развития», который планируется внести на рассмотрение правительства РФ в сентябре 2018 года. Проект предполагает к существующим Дальневосточного и Северокавказского макрорегионам добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

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Высокие гости

Татарию на прошлой неделе с рабочим визитом посетил министр энергетики России Александр Новак. Он принял участие во вводе в эксплуатацию новой парогенераторной установки ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1.

«Проект строительства энергоблока ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 является частью инвестиционной программы АО «Татэнерго» — «Достояние республики». Объект включен в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», — отметили в пресс-службе правительства РТ.

Энергоблок стал первым инвестиционным проектом в сфере электроэнергетики, включенным в федеральную программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования. Она предусматривает госгарантии и льготное кредитование проектов, у которых есть высокая социально-экономическая значимость для страны. Общая стоимость проекта — 15,6 млрд рублей, из них 11,1 млрд рублей выделил в виде кредита Газпромбанк.

Помимо этого, Александр Новак провел в Казани заседание правительственной комиссии по вопросу подготовки регионов Приволжского федерального округа к прохождению зимы. В заседании участие принял и находящийся с рабочим визитом в Татарии председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Совместно с Рустамом Миннихановым глава РЖД также дал старт строительству ледового дворца в Юдино.

Также 31 августа в Казань прибыл глава ФАС России Игорь Артемьев, с которым было подписано соглашение о взаимодействии, предметом которого стала «организация взаимодействия сторон по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в республике». Соглашение о сотрудничестве было подписано и с главой Новгородской области Андреем Никитиным, но включает более широкий круг вопросов. Последняя встреча прошла в Альметьевске, куда Андрей Никитин прибыл на мероприятия, приуроченные ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Рустам Минниханова напомнил, что в бытность работы Никитиным в должности гендиректора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» у агентства было много совместных проектов с регионов.

«Должен вас поблагодарить — мы всегда были единомышленниками, и я хочу пожелать вам успешной работы на должности губернатора Новгородской области», — заявил Минниханов, отметив, что самая главная часть подписанных соглашений с регионом — «это инновационная составляющая и научно — технические аспекты, дальнейшее развитие отношений».

Рабочая неделя для главы Татарии завершилась в Киргизии, где он принял участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников. 2 сентября он встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

«Разговоры прошли в формате «встречи на ногах», — отметила пресс-служба правительства РТ, уточнив, что во время беседы затрагивались «вопросы наращивания кыргызско-татарстанских связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах».

Экономика недели

Два потенциальных инвестора посетили Казань на прошедшей неделе. Для руководителя компании Sadeen Group Хани Салаха визит в столицу Татарии был первым. После встречи с ним Рустам Минниханов положительно оценил имидж компании из Иордании, отметив, что она «одна из крупнейших, имеет диверсифицированный бизнес, в том числе в сфере образования, строительства, консалтинга и других направлениях».

Минниханов выразил надежду на то, что визит в республику руководства будет способствовать реализации совместных проектов. На встрече обсуждались возможности взаимодействия в сфере высоких технологий и вопросы инвестирования в наиболее интересные проекты.

Тем временем премьер-министр РТ Алексей Песошин встретился с руководством китайской компании COFCO, прибывшим в Казань с рабочим визитом для знакомство с возможностями сотрудничества с области сельского хозяйства. Компания планирует в России создать спецфонд для реализации проектов в области выращивания сельскохозяйственных культур, в логистики и трейдинге сельхозпродукции, пока идёт выбор региона.

Напомним, с Китаем у Татариидвусторонний внешнеторговый оборот в 2017 году составил 565,5 млн долларов США.

Еще одно позитивное событие в сфере экономики — попытка Елабуги и Камских Полян получить статус ТОСЭР. Об этом 28 августа на брифинге в кабинете Министров РТ сообщил Алексей Песошин. Статус территории опережающего социально-экономического развития уже есть у Набережных Челнов, Зеленодольска, Нижнекамска, Чистополя и скоро появится у Менделеевска.

Но есть и своя «ложка дёгтя» — региону предстоит вернуть субсидии, полученные из бюджета РФ на переселение из аварийного жилья. 322,7 млн рублей не были своевременно использованы на те цели, на которые выделены, поэтому подлежат возврату в федеральный бюджет. В минстрое РТ уточнили, что возврат связан с изменением площадей с 420 до 286 тыс. кв. метров вследствие снятия у некоторых домов статуса аварийных и включения их в программу капитального ремонта. В ведомстве добавили, что на ход программы в целом возврат средств не повлияет.

Между тем, регион — единственный в ПФО не попал в список субъектов Федерации, которые получат средства из федерального бюджета в 2019 году на финансовую помощь для ежемесячной поддержки многодетных семей. Регионы отбирал Минтруда РФ и в список попали лишь те, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения.

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Мандат нашёл депутата

Довыборы в Госсовет Татарии, где после ухода Марата Садыкова на пост министра здравоохранения РТ освободилось одно место, прошли в регионе 2 сентября 2018 года. За мандат боролись три претендента — самовыдвиженец Рустем Хасанов набрал в итоге больше всех голосов. Явка составила 25,3%, выборы состоялись.

«На дополнительных выборах приняли участие 13 231 человек, что составило 25,3% от общего числа избирателей, внесенных в список. Выборы признаны состоявшимися. Победу одержал кандидат-самовыдвиженец Хасанов Рустем Ринатович, за него проголосовали 54,74% избирателей. За Габдрахманова Марселя Маликовича проголосовали 23,21% избирателей, за Новикова Василия Николаевича — 20,27%», — сообщили в Центризбиркоме РТ, отметив, что за выборами следили 144 наблюдателя от кандидатов в депутаты, от политических партий и Общественной палаты РТ.

Выборы прошли без нарушений.

Напомним, Рустем Хасанов является владельцем и директором строительной компании «Реставратор». Всего заявления на участие подавали семеро претендентов, но зарегистрировали лишь троих. Помимо Хасанова, в довыборах приняли участие представитель ЛДПР Марсель Габдрахманов и кандидат партии «Коммунисты России» Василий Новиков.

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Напомним, в единый день выборов 9 сентября 2018 года в Татарии пройдут довыборы 246 депутатов органов местного самоуправления, на места которых претендуют 622 кандидата.

Образовательные скандалы

В сфере образования Татарии произошло сразу два скандала.

Казанское издание «Реальное время», проведя анализ образовательных учреждений среднего профессионального звена, выяснило, что из 136 техникумов и колледжей Татарии государственную аккредитацию не прошли десять.

«Частные колледжи начали увольнять педагогов — на улице осталась четверть работников, в том числе сотни с высшим образованием, а рост числа студентов, получающих среднее профобразование (СПО), в Татарстане, как и в целом по ПФО, замедлился», — пишет издание, уточняя, что из бюджета страны на финансирование учреждений среднего профобразования «с каждым годом выделяется все меньше денег».

Данные сведения минобразование РТ никак не прокомментировало, но ведомство не оставило без внимания другую проблему — массовый отказ в приёме в десятый класс школьников региона.

Эта проблема возникает не первый год, на подобные нарушения прав родители вчерашних девятиклассников жаловались и в 2017 году, отмечая, что администрация школ отсеивает детей по рейтингу. О проблеме образовательному ведомству родители в очередной раз напомнили ещё в феврале 2018 года.

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На прошлой неделе министр образования и науки РТ Рафис Бурганов прокомментировал ситуацию, отметив, что от родителей поступают многочисленные жалобы.

«Замечу, что муниципальное управление образования, увлекаясь погоней за хорошими результатами, забывает, что для детей, не выбравших профиль, есть еще и универсальный учебный план. В этом году в министерство поступает большое количество обращений от родителей, в том числе и из Казани, по поводу отказа приема ребят в 10-й класс. Мы с вами не имеем на это ни законодательного, ни морального права», — цитирует министра издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, в республике работают 3 732 образовательные организации, из которых числе 1 413 — общеобразовательные организации.

Недоверие за завод

Планы по строительству мусоросжигательного завода в Татарии снова стали причиной конфликта власти и общественности. Рядобщественных движений выразил недоверие правительству региона в открытом письме на имя Рустама Минниханова и обратился к последнему с призывом отказаться от планов, а граждан призвали выступить «в защиту природы» и «общего будущего».

"С 2016 года в Казани проходят митинги, пикеты протеста против строительства МСЗ. Действительно, мусоросжигательные заводы это выбросы газов, высокотоксичных загрязнителей (диоксины, фураны и др.), разрушающих здоровье человека», — цитирует обращение издание Idel.Реалии.

Авторы уточняют, что для завода есть альтернатива, а «именно: раздельный сбор мусора и его переработка». Они также отмечают, что после протестов план по строительству завода возле поселка Самосырово изменили на Осиново.

«Решение было принято, видимо в надежде на то, что жители Осиново, «Салават күпере» привыкли к соседству с экологически грязными производствами (к примеру, к Оргсинтезу). Однако и здесь жители выступили с протестами», — напоминают авторы обращения и уточняют, что «общественные экологические организации выражают вотум недоверия правительству РТ, тем депутатам Госсовета РТ и Осиновского п.с., которые поддержали строительство МСЗ».

Подписи поставили руководители восьми общественных организаций.

Напомним, план по строительству мусоросжигательного завода анонсировали в 2017 году и первоначально местом для размещения называлась Казань, но в 2018 году стало известно, что компания-оператор приобрела участок под объект в Зеленодольском районе, рядом с посёлком Осиново, где расположен новый жилой микрорайон. Строительство планируют начать в октябре 2018 года, а ввести в строй объект в 2022 году. Предварительная стоимость завода — около 30 млрд рублей. С самого начала, как стало известно о планах по строительству, общественность выступила против.

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Скандал в колонии

Система исполнения наказаний попала в информационную повестку региона в связи со скандалом — сотрудников колонии в Казани подозревают в избиении осуждённых.

30 августа стало известно, что следователи отдела по Приволжскому району Казани возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий с применением насилия.

Следствие считает, что в августе 2018 года в ФКУ ИК №18 Казани был избит один из осуждённых. По сведениям газеты «Коммерсантъ», «осужденному нанесли не менее десяти ударов кулаками по спине, следствием чего стали многочисленные кровоподтеки».

27 августа в качестве подозреваемых по этому делу были задержаны оперативники — 30-летние Ленар Г. (капитан внутренней службы) и Андрей С. (старший лейтенант), которые не признали своей вины. Оба находится под домашним арестом, но следователь будет настаивать на заключении под стражу.

Следственные действия выявили еще один схожий факт, случившийся в 2015 году. По данным следствия, один из оперативников «нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных».

По обоим фактам, являющихся отдельными уголовными делами, продолжается сбор доказательства и расследование.

Дело о взятке

На прошлой неделе в Татарии был задержан бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского МВД, подполковник полиции 36-летний Ильнар З. Следствие подозревает, что, будучи начальником отдела в 2014 году он «получил от двух граждан за оказание им общего покровительства денежные средства, а также стройматериалы на сумму не менее 500 тыс. рублей».

В отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), расследование дела продолжается.

По данным газеты «Коммерсантъ», в деле речь идёт о бизнесменах — фигурантах дела казанского организованного преступного сообщества «Тукаевские», которые и дали показания против подполковника. В деле «Тукаевских» свыше 20 фигурантов, которым вменяется мошенничество, разбой, вымогательство и другие преступления.

«По оперативным данным, «Тукаевские» — одна из старейших казанских группировок, сформированных в 1980-х годах. В 1990-е ее численность составляла несколько сот бойцов. Одним из основных источников ее доходов считался Колхозный рынок — дань группировке платили почти все торговцы», — отмечает издание и уточняет, что подполковник с июля 2018 года находится в отставке по выслуге лет.

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