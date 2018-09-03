Динамические дорожные знаки: возникнут сложности с фиксацией нарушений

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Для внедрения динамических дорожных знаков нужно предусмотреть способ фиксации указаний этого знака в момент предполагаемого «нарушения», отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 сентября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя возможное появление в России нового вида дорожных знаков.

Ранее «Известия» сообщили, что на российских дорогах могут появиться знаки динамического регулирования, автоматически устанавливающие скоростной режим в зависимости от погоды и уровня видимости. Речь идет о скоростных трассах и ограничениях скорости от 90 до 110 км/ч.

Такие знаки могут быть информационными, а могут быть обязательными. Подобные информационные указатели у нас уже есть — к примеру, в Петербурге на кольцевой дороге.

Если ГИБДД предлагает второй вариант и намерен штрафовать за нарушения, то нужно решить два вопроса. Прежде всего для внедрения таких знаков нужно будет внести изменения в правила дорожного движения. Пока это не сделано.

Во-вторых, как доказывать, какая была на знаке скорость, когда водитель ехали мимо него? Технически это возможно, но надо предусмотреть, как именно будут работать камеры.