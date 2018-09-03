В Монголии началась бессрочная забастовка учителей

Улан-Батор, , 12:20 — REGNUM В первый день нового учебного года 3 сентября монгольские учителя начали бессрочную забастовку.

Напомним, правительство Монголии 22 августа решило повысить зарплаты госслужащим с 1 сентября на 8−30%. Но учителей это решение не устроило: 23 августа они потребовали повысить зарплаты на 15% с 1 сентября и на 50% — с первого января 2019 года.

О начале всеобщей забастовки Временный комитет учителей Монголии объявил на пресс-конференции, отметив, что пока зарплаты учителей и работников науки и культуры повышены только на 8−12%.

Временный комитет учителей провел экстренное совещание, по итогам которого направил перечень требований правительству.

По данным комитета, по состоянию на 31 августа 86 школ из 114 школ столицы и 89 детсадов из 192 уведомили профсоюз о готовности начать забастовку. Данных о том, сколько из них поддержали акцию протеста 3 сентября, пока нет.

По данным монгольских СМИ, не приняли детей 3 сентября около 20 общеобразовательных школ. Об этом заранее уведомили родителей учащихся.

Отметим, это уже вторая всеобщая забастовка с 2017 года.

17 августа 2017 года в Монголии прошли протесты учителей. Сначала учителя требовали повысить им зарплату до 1,6 млн тугриков (примерно 38 тысяч рублей). Но правительство страны, которое договорилось с МВФ об участии в программе Extended fund facility на условиях не повышения зарплаты бюджетникам, не смогло удовлетворить требования учителей. Учителя несколько раз организовывали митинги, после чего вновь обратились к властям с требованием о повышении зарплаты на 50% с января 2018 года.

Вслед за учителям повышения зарплат потребовали врачи и работники области науки и культуры. Они также неоднократно организовывали митинги и сидячую забастовку.

13 ноября 2017 года учителя начали бессрочную и всеобщую забастовку. Тогда более 20% средних школ и детсадов объявили об участии в акции до принятия решения о повышении зарплат. Забастовка продлилась всего один день. Правительство организовало рабочую группу по изучению вопроса и предложило учителям прекратить забастовку.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Монголии увеличит зарплаты бюджетникам