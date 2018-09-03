Авиакомпания Garuda отменяет прямые рейсы Джакарта — Лондон

Джакарта, , 12:05 — REGNUM Индонезийская авиакомпания Garuda прекратит прямые рейсы Джакарта-Лондон в октябре, сообщает Antaranews.

Новость о прекращении прямого авиасообщения Джакарта-Лондон стала основной темой для обсуждения среди индонезийцев, проживающих в Великобритании. Garuda является единственной индонезийской компанией, обслуживающая авиасообщение Джакарта-Лондон. Причины прекращения авиасообщения с Лондон не сообщаются.

Посольство Индонезии в Лондоне сообщило, что разговоры о прекращении рейсов Garuda в Лондон ведутся уже несколько месяцев.

Представитель индонезийского посольства Симсон Синага сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством авиакомпании.

Симсон Синага в сотрудничестве с представителем авиакомпании Garuda в Лондоне регулярно проводит презентации о преимуществах рейсов.

Он надеется, что когда-нибудь компания вернет прямые рейсы Джакарта-Лондон и все большее число британских туристов сможет посетить Индонезию.

Симсон Синага заявил, что в первый год его пребывания в посольстве Индонезии в Лондоне министр транспорта дал ему специальное поручение по попытке снять запрет на индонезийские рейсы в регионы европейскими ассоциациями. В результате ряд индонезийских авиалиний в 2018 году получил разрешение на полеты в европейские страны.