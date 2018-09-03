Новые модели петербургских трамваев отправили на выставку в Берлин

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Построенные в Санкт-Петербурге новые трамваи «Лев» и «Львёнок» сегодня, 3 сентября, отправляются на международную выставку рельсового транспорта «Иннотранс» — 2018 в Берлин. Об этом ИА REGNUM сообщили в Петербургском бюро транспортной информации. Оба трамвая собраны на «Невском заводе электрического транспорта» — новом трамваестроительном производстве Северной столицы.

34-метровый трамвай 71−934 «Лев» — самый длинный вагон в своем классе. Односекционный полностью низкопольный вагон трамвай 71−911ЕМ «Львенок» длиной 17 метров — поскромнее в размерах, но всё равно весит около 20 тонн. Оба трамвая отправят в Германию на специальных автомобильных платформах.

В Петербурге увидели особый знак в том, что трамваи российского производства отправляются на выставку именно 3 сентября. В этот день в 1880 году в Петербурге русский инженер Фёдор Пироцкий представил вагон, «движимый электрическою силою»: первый в мире трамвай в его современном понимании.

Производственная площадка «Невского завода электрического транспорта» (входит в ПК «Транспортные системы») на улице Седова, 45 начала работу 1 мая 2018 года. Здесь будут собраны новые трамваи, которые выйдут на улицы Петербурга уже в ближайшее время, отмечали ранее в «Горэлектротрансе».