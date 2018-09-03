Жители Еревана напоминают Миллеру: «Газпром — детям» — социальный проект

Москва, , 11:53 — REGNUM В Ереванское бюро ИА REGNUM обратились жители города Еревана, которые живут по соседству со строящимся компанией «Газпром Армения» учебно-тренировочным комплексом. Они составили и подписали открытое письмо председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, в котором обращают внимание на то обстоятельство, что учебно-тренировочный комплекс в рамках программы «Газпром — детям» может стать платным. Под письмом стоят подписи около 200 человек.

Председателю Правления ПАО «Газпром» господину А.Б. Миллеру

От жителей улицы Царав Ахбюр города Еревана (Армения), живущих по соседству со строящимся компанией «Газпром Армения» учебно-тренировочным комплексом

Как известно, согласно решению совета старейшин города Ереван N313-А от 14-ого апреля 2015 года, компанией «Газпром Армения» было положено начало программы «Строительство учебно-спортивного комплекса», которая, как неоднократно указывалось прессой, на официальных страницах аппарата президента РА и ЗАО «Газпром Армения» и Вами лично (ссылки даны ниже), осуществляется в рамках программы «Газпром — детям» и имеет исключительно социальную направленность.

Спортивный комплекс строится на 3184.0 5км по адресу Царав Ахбюр 55/25, при том, что согласно обещаниям бывшего мэра города Ереван Тарона Маргаряна, на данном месте мэрией Еревана должны были строиться общеобразовательная школа, детский сад и парк для жителей общины. Всё же, мы, жители этой улицы, так и не дождались исполнения обещаний. Однако, имея в виду, что ближайшая к кварталу школа и детский сад находятся так далеко, что добраться можно только на транспорте, как утешение мы получили новое обещание — обеспечить бесплатное обучение детей нашего квартала в школе и детском саду, строящимися по программе «Строительство учебно-спортивного комплекса».

На первый взгляд это показалась замечательной идеей — дети нашего квартала получили бы возможность бесплатно учиться в первоклассных школе и садике. Беспокоило только то, что еще 3 года мы должны были жить в строительной пыли. Однако мечтали мы недолго. Для получения информации о строительстве учебно-спортивного комплекса, правилах приема в школу и детский сад жители квартала периодически звонили в ЗАО «Газпром Армения». К удивлению всех, оказалось, что представленная обществу как исключительно социальная и благотворительная программа оказалась всего лишь новым бизнес проектом, а ежегодная оплата обучения в школе составит около 1 млн. драм (детский сад — чуть меньше).

Если иметь в виду так же тот факт, что жители квартала являются участниками программы «Доступное жилье молодым специалистам» и приобрели свои квартиры в ипотеку и то, обстоятельство, что средняя зарплата в Армении составляет 250.000 драм, в результате оказывается, что школа и детский сад недоступны для большинства молодых семей квартала, получающих среднюю и ниже зарплату. Программа будет доступна только для определенного слоя общества, у которого доходы значительно выше среднего. Следовательно, данная программа будет реализована для определенного слоя общества, как альтернатива платного хорошего образования и в ней нет никаких социальных компонентов.

Это ли предполагает вышеуказанная исключительно социальная программа?

Уважаемый господин А. Б. Миллер, пока компания официально не огласила факт, что школа и детский сад будут платными, имея в виду вышесказанное и то, что программа «Строительство учебно-спортивного комплекса» изначально характеризовалась как исключительно социальная, а так же то, что вблизи комплекса нет бесплатных школы и детского сада, просим Вас дать детям нашего квартала возможность бесплатно посещать столь долгожданные учебные заведения.

Кстати, недавно открытая китайская школа бесплатна в знак армяно-китайской дружбы. Может быть, возможен пересмотр факта платности строящихся по исключительно социальной программе школы и детского сада в знак армяно-российской дружбы?

С уважением, жители улицы Царав Ахбюр, Ереван, Армения

http://www.president.am/ru/press-release/item/2017/06/16/President-Serzh-Sargsyan-met-with-Chairman-of-the-Gazprom-Alexey-Miller/

http://armenia.gazprom.ru/press/news/2017/06/1205/