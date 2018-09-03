Во Владимире открыли школу из «зеленой папки» Путина

Владимир, , 11:46 — REGNUM Во Владимире 1 сентября открылась школа №49, расположенная в микрорайоне 8-ЮЗ. Учебное заведение было достроено за несколько месяцев после того, как внимание губернатора Светланы Орловой на эту школу обратил президент Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, 1 сентября школа приняла 932 учеников, они будут учиться в 34 классах. В 2018—2019 учебном году в школе будут работать семь первых классов. По данным чиновников, это первая многофункциональная школа в области. Она состоит из четырех зданий, в том числе — спортивного блока, где есть четыре спортивных зала. На новое учебное заведение было потрачено 700 млн рублей, сообщила на линейке 1 сентября глава области Светлана Орлова. В городской администрации и вовсе заметили, в микрорайоне создан современный образовательный кластер — рядом находятся два новых детских сада и финансовый университет.

ИА REGNUM напоминает, что всего в школе могут учиться 1,2 тыс. детей. При этом школа рисковала остаться долгостроем, если бы в сентябре 2017 года к Владимиру Путину не обратились бы жители города. Тогда президент поручил Светлане Орловой взять строительство школы на контроль. Работы были завершены уже к декабрю, и фактически обещание, данное главе государства, было исполнено. Однако введение здания в эксплуатацию было отложено.

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