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Крымский мост перекрыл годовой результат паромного трафика автомобилей

Общество

По сооружению проехало порядка 2,288 млн машин

Москва, 3 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  За период с мая по сентябрь 2018 года число автомобилей, проехавших по мосту через Керченский пролив, превысило показатели Керченской паромной переправы за весь 2017 год. Об этом сообщает 3 сентября портал инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что трафик по Крымскому мосту за указанный период составил порядка 2,288 млн автомобилей, в то время как через Керченский пролив на паромах за 2017 года было перевезено 1,32 млн машин и автобусов. В инфоцентре добавили, что в августе за сутки по мосту в среднем проезжало около 27,3 тыс. автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, не более 1,5% автомобилистов в течении лета 2018 года нарушали правила дорожного движения при проезде моста через Керченский пролив. По сведениям Упрдор «Тамань» Росавтодора, основное нарушение ПДД при движении по мосту — превышение допустимой скорости.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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