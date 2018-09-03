Как проходил запуск первых электробусов в Москве?

Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве открыли первое регулярное движение электробусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Новый вид транспорта запустили в выходные 1−2 сентября. Электробус будет следовать по маршруту № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева.

Отметим, во время запуска электробусов в публикациях ряда СМИ появилась информация о поломке нового вида транспорта прямо во время запуска. Как корреспонденту ИА REGNUM заявили в ГУП «Мосгортранс», утверждения про неработающую систему являются некорректными, однако в некоторых случаях электробусам требуется донастройка программного обеспечения

«Поставленные электробусы — высокотехнологичный транспорт, такого уровня подвижного состава российского производителя у нас раньше не было, но в некоторых случаях требуется донастройка программного обеспечения. В парке — 8 машин, их готовят к выходу на маршрут. 2−3 машины на линии постоянно. По мере поставок (100 электробусов до конца года) будем увеличивать выпуск. За функциональность самих электробусов и зарядных станций отвечают производители (несут финансовую ответственность) в течение 15 лет. Сейчас они круглосуточно работают, чтобы устранить «детские болезни», которые случаются с любой новой техникой. Поэтому считаем некорректными утверждения про неработающую систему», — подчеркнули в пресс-службе.

В электробусах, рассчитанных на 85 пассажиров, есть 30 сидячих мест. На сегодняшний день к управлению официально допущены 565 водителей с категорией прав D. Электробусы оснащены медиаэкранами и системой Wi-Fi. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, были подписаны контракты на поставку первых 200 электробусов у крупнейших российских автопроизводителей ГАЗ и КАМАЗ.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявили в ПАО «КАМАЗ», вышедшие на линии Москвы электробусы производства данной компании — это новый продукт, который отвечает всем требованиям современного мегаполиса. Как любой инновационный продукт, он требует новых подходов как к разработке, так и к эксплуатации. Электробус был разработан в соответствии с требованиями заказчика.

«Наши специалисты находятся в постоянном контакте с «Мосгортрансом» и оперативно реагируют на все возникающие вопросы, которые не могут не появиться при внедрении принципиально новой техники. Именно поэтому с эксплуатантами заключен контракт жизненного цикла, который предусматривает обслуживание техники «КАМАЗом», в течение 15 лет. Что касается мероприятий 1 сентября, то электробус «КАМАЗ» выполнил в первом рейсе заранее предусмотренный маршрут без сбоев. Никаких иных мероприятий не планировалось. ПАО «КАМАЗ» намерен и дальше выполнять все взятые на себя обязательства в рамках контракта и оперативно реагировать на все замечания заказчика», — отметили в пресс-службе компании.

Планируется, что до конца 2018 года электробусы выйдут ещё на пять автобусных и троллейбусных маршрутов столицы. В декабре 2018 года будет разыгран лот на закупку ещё 100 электробусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, полный перевод московского городского транспорта на электрические или водородные накопители энергии значительно улучшит экологическую обстановку в городе.

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