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Самарская ГСХА проводит мероприятия по противодействию террору

Общество

Академия организовала тематическую книжную выставку, спортивный турнир и инструктажи

Самара, 3 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Самарская государственная сельскохозяйственная академия (СГСХА) присоединилась к мероприятиям в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом — памятной даты, отмечаемой в России 3 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

«Сегодня и в ближайшие дни в академии запланирован ряд мероприятий по противодействию террору и развитию экстремизма в молодежной среде», — говорится в сообщении.

Среди запланированных мероприятий — тематическая книжная выставка в научной библиотеке академии, кураторские часы на тему противодействия террору, а также спортивный турнир и инструктажи.

Напомним, памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли 314 заложников, из них 186 — дети.

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Захват школы в Беслане
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