Кемеровскую область накрыло дождём, градом и снегом

Кемерово, , 11:06 — REGNUM В нескольких районах Кемеровской области выпал первый снег. По информации Кемеровского гидрометцентра, на регион «спустилась арктическая масса».

«Кемерово попал под влияние тёплого циклона, расположившегося на юге области, поэтому в столице Кузбасса снег не выпал. А вот с севера области в сторону Новокузнецка и Междуреченска спустилась арктическая масса, в результате чего на стыке тёплого и холодного воздуха произошли резкие перепады температур и осадки, — цитирует ресурс VSE42.ru специалиста Кемеровского гидрометцентра Наталью Полуэктову.

Осадки распределялись по региону неравномерно — где-то прошёл дождь, где-то град и мокрый снег. По данным «Российской газеты», в Усть-Кабырзе за ночь выпало 27 миллиметров осадков.

Тем временем, кузбассовцы активно делятся фотографиями и видео первого осеннего снега в социальных сетях.

«Как сообщают наши подписчики, 2 сентября они попали в снегопад когда ехали из Новокузнецка в сторону Кемерова. Многие автомобилисты прижимались на обочину, некоторые продолжали движение, но при этом значительно снижали скорость», — сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что в прошлом году первый снег в Кемеровской области выпал 8 сентября — в горном Шерегеше, в 2016 году — в начале октября.

По данным Кемеровского Гидромета, в ближайшие два дня в регионе ожидаются заморозки, дожди и местами мокрый снег.