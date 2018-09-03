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Знаки-«автоматы» появятся на российских дорогах

Общество

Оптимальный скоростной режим будет определяться знаком в зависимости от осадков и условий видимости на дороге

Москва, 3 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  В России идет разработка знаков дорожного движения, в зависимости от условий автоматически изменяющих ограничение скорости на соответствующем участке трассы. Об этом пишут 3 сентября «Известия».

По сведениям издания, электронные динамические знаки ограничения скорости в настоящее время разрабатываются в подведомственном Минтрансу РФ Российском дорожном НИИ (РОСДОРНИИ).

Отмечается, что оптимальный скоростной режим будет определяться знаком в автоматическом режиме — в зависимости от осадков и условий видимости на дороге. Знаки новой конструкции будут устанавливать на автомагистралях и скоростных дорогах, где разрешённая скорость движения составляет до 110 километров и до 90 километров в час соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) впервые показало облик нового водительского удостоверения с микрочипом.

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