Знаки-«автоматы» появятся на российских дорогах

Москва, , 10:33 — REGNUM В России идет разработка знаков дорожного движения, в зависимости от условий автоматически изменяющих ограничение скорости на соответствующем участке трассы. Об этом пишут 3 сентября «Известия».

По сведениям издания, электронные динамические знаки ограничения скорости в настоящее время разрабатываются в подведомственном Минтрансу РФ Российском дорожном НИИ (РОСДОРНИИ).

Отмечается, что оптимальный скоростной режим будет определяться знаком в автоматическом режиме — в зависимости от осадков и условий видимости на дороге. Знаки новой конструкции будут устанавливать на автомагистралях и скоростных дорогах, где разрешённая скорость движения составляет до 110 километров и до 90 километров в час соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) впервые показало облик нового водительского удостоверения с микрочипом.

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