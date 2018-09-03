В Курганской области нашли средства на благоустройство коррекционной школы

Курган, , 10:29 — REGNUM Красноисетcкая специальная (коррекционная) школа-интернат в Далматовском районе готовится к капитальному ремонту. Областной бюджет выделил на благоустройство жизни детей с ограниченными возможностями здоровья 2 770 910 рублей, согласно информации на сайте госсзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В школе для ребят, отстающих в развитии, расположенной в двухэтажном кирпичном здании, отремонтируют перекрытия, постелют крышу, устроят слуховые окна и оборудуют водосточную систему. Новая кровля с вытяжными канализационными трубами и слуховыми окнами появится также в отдельном здании интернатской столовой, сообщается в проектной документации. На сегодняшний день зданию школы 41 год, зданию столовой — 31.

Добавим, что в 15 коррекционных школах-интернатах Курганской области, по данным правительства региона за 2017 год, обучаются более 1,8 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Напомним, что недавно в регионе прошли прокурорские проверки детских учреждений с постоянным проживанием: на ряд детских домов поступили жалобы в связи с неподобающим обращением с воспитанниками. Как сообщали региональные СМИ, выяснилось, что основные нарушения были связаны с неполноценным питанием детей.