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Управляющие компании Кургана не подготовили дома к холодам

Общество

И это не в первый раз

Курган, 3 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Отопительный сезон в Кургане начнется через несколько недель, а часть домов и объектов социальной сферы до сих пор не готовы принять тепло: опрессовку систем провели не во всех школах, больницах и учреждениях культуры, не говоря уже о жилых помещениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Особую проблему представляют здания без управления и частный сектор. Однако и квартира в благоустроенном доме с управляющей компанией не гарантирует своевременного начала отопительного сезона: ряд организаций практически не продвигается в подготовке. Среди отстающих ООО «Горкомжилстрой», ООО «Городская управляющая компания», УК «Надежность», УК «Дом», УК «Стандарт», УК «Стабильность», УК «Ваш дом», УК «ДомСтройСервис» и УК «Респект».

Напомним, что проблемы со своевременной подачей тепла в помещения возникают в Кургане регулярно. Так, в прошлом году ряд домов оставался без отопления до конца октября. По сообщениям местных СМИ, жильцы были вынуждены ходить в куртках и валенках в квартирах.

Добавим, что заморозки в Кургане начались с первых ночей сентября. Температура воздуха ночью опускается до — 3 градусов.

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Отопительный сезон
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