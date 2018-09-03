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Рязанский чиновник МЧС получил квартиру на поддельных детей

Общество

Мужчина обвиняется в махинациях при получении жилья

Рязанский чиновник МЧС получил квартиру на поддельных детей
Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР
Мошенничество

Рязань, 3 сентября 2018, 10:19 — REGNUM  Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Рязанской области, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Бывший замначальника обвиняется в мошенничестве при получении квартиры. Следователи считают, что в 2010 году он представил в жилищную комиссию МЧС поддельные документы о рождении двух детей. Это позволило ему получить квартиру в 105,4 квадратных метра, хотя он должен был получить помещение, которое меньше почти на треть. В 2011 году замначальника оформил жилье в собственность. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1,1 млн рублей.

Сейчас дело направлено в суд. Чиновника будут судить по ч. 4 ст.159 УК РФ. Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

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Мошенничества
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