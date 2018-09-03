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На Крымском мосту стали меньше «лихачить»

Общество

Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения

На Крымском мосту стали меньше «лихачить»
© ИА REGNUM
По Крымскому мосту

Москва, 3 сентября 2018, 10:17 — REGNUM  В течении лета 2018 года не более 1,5% автомобилистов нарушали правила дорожного движения при проезде моста через Керченский пролив. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба Упрдор «Тамань» Росавтодора.

В опубликованном заявлении предприятия, в управлении которого находится Крымский мост, отмечено, что основное нарушение ПДД при движении по мосту — превышение допустимой скорости.

«Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения: тогда Автоматизированная система управления дорожным движением фиксировала до 4,5% автомобилей-нарушителей в общем потоке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что к началу лета число нарушений сократилось, и «в течение всех летних месяцев доля автомобилей-нарушителей в потоке не превышала 1,5%».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа глава отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму Борис Зелинский заявил, что многие украинские туристы для того чтобы убедиться в реальности существования моста через Керченский пролив, заказывают специальные туры, включающие проезд по Крымскому мосту.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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