В двух районах Калужской области завершен капитальный ремонт домов

Калуга, , 10:06 — REGNUM В Калужской области на 2018 год запланирован капитальный ремонт общего имущества собственников в многоквартирных домах Барятинского и Износковского муниципальных районов. Об этом 3 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

По её словам, в селе Износки состоялась комиссионная приемка выполненных работ. В доме №1 по улице Мичурина и в доме №2 по улице Новая комиссия принимала отремонтированные скатные крыши. Оба дома построены в 1987 году и крыши в них не ремонтировались свыше тридцати лет. В ходе капитального ремонта полностью заменена стропильная система, выполнена гидроизоляция, молниезащита, утеплены чердаки, отремонтированы слуховые окна и дымоходы, а вместо старого серого шифера на крышах теперь цветная металлочерепица. По Износковскому району в программу вошло 43 многоквартирных дома, введенных в эксплуатацию с 1963 по 1995 годы, а также два дома, построенных в селе Износки и поселке Мятлево в 2015 году.

В селе Барятино на улице Советской капитально отремонтирована плоская крыша и отмостка в двухэтажном многоквартирном доме №10, построенном 48 лет назад. В Барятинском районе в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, которая будет действовать по 2043 год, включен 41 многоквартирный дом. Эти дома построены в период с 1959 по 1995 годы.

«Источником финансирования программы являются взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества. И здесь своего рода рекорд поставлен Барятинским районом. Так, по показателю собираемости взносов он занимал последние места, но по итогам за 2017 год сумел подняться на второе место в области, существенно погасив долги. Серьезные меры по повышению собираемости взносов были приняты не только администрацией района, но и жителями, которые реально ощутили программу капитального ремонта в действии», — заявила Борисова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на капитальный ремонт многоквартирных домов за пять лет поступило порядка 3,5 млрд рублей взносов, израсходован 71% этих средств. В 2018 году в региональную программу включено 8064 многоквартирных дома общей площадью более 18,1 млн кв. метров.

В 2018 году фондом с подрядными организациями заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму в 1 млрд 755,3 млн рублей. В этом году в области ремонтируется 186 крыш, 68 фасадов, 120 отмосток, более 100 внутридомовых инженерных сетей, идут работы по замене 382 лифтов в 122 многоквартирных домах.

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