На Урале экс-депутат просится в колонию-поселение

Ивдель, Свердловская область, , 10:02 — REGNUM В Свердловской области бывший депутат думы Екатеринбурга и один из руководителей организованного преступного сообщества «Уралмаш» Александр К. просит смягчить ему режим заключения. Его ходатайство 3 сентября рассмотрит Ивдельский районный суд,

К. долгое время скрывался от следствия и был задержан в 2015 году. В феврале 2016 года прозвучал приговор — пять лет общего режима за мошенничество и отмывание денег. В апреле того же года Свердловский областной суд убрал из приговора отмывание и снизил срок до четырёх лет.

Бизнесмен отбывает срок в одной из колоний Ивделя. Возможно, уже через несколько часов он получит право перейти в колонию-поселение.

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