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На Урале экс-депутат просится в колонию-поселение

Общество

Ранее он был осуждён на четыре года

Ивдель, Свердловская область, 3 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  В Свердловской области бывший депутат думы Екатеринбурга и один из руководителей организованного преступного сообщества «Уралмаш» Александр К. просит смягчить ему режим заключения. Его ходатайство 3 сентября рассмотрит Ивдельский районный суд,

К. долгое время скрывался от следствия и был задержан в 2015 году. В феврале 2016 года прозвучал приговор — пять лет общего режима за мошенничество и отмывание денег. В апреле того же года Свердловский областной суд убрал из приговора отмывание и снизил срок до четырёх лет.

Бизнесмен отбывает срок в одной из колоний Ивделя. Возможно, уже через несколько часов он получит право перейти в колонию-поселение.

Ранее по теме: Свердловский бизнесмен освобождён от ответственности за отмывание денег

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