В Калуге обсудили роль традиционных ценностей в воспитании детей

Калуга, , 09:58 — REGNUM Калужский государственный университет (КГУ) им. К. Э. Циолковского принял на своей площадке форум, посвященный проблемам семейного воспитания. В рамках мероприятия прошла очная секция «Роль традиционных ценностей в воспитании ребенка в семье», сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что инициаторами форума выступили Евразийская ассоциация педагогических университетов и Ассоциация развития педагогических университетов и институтов. В ходе мероприятия прошла онлайн-конференция с доктором исторических наук профессором Московского педагогического государственного университета Алексеем Лубковым.

«В процессе дискуссии поднимались проблемы взаимодействия института семьи и образовательных организаций, поддержания семейных традиций, формирования духовно-нравственной стороны личности, а также роли отца в жизни ребенка», — говорится в сообщении.

После конференции педагоги университета, родители Калуги, студенты магистратуры, учителя школ и воспитатели детских садов обсудили аспекты семейных традиций, подчеркнув важность чтения как ценности семейного воспитания. По итогам мероприятий их участники отметили необходимость обмена опытом и проведения дополнительных дискуссий на обозначенные темы.

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