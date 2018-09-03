Ростовчане объединились против строительства завода по переработке мусора

Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся митинг, объединивший несколько десятков жителей микрорайона «Левенцовский». Горожане вышли на улицы с требованием запретить строительство завода по переработке мусора в черте жилой зоны, сообщает ИА REGNUM.

Участники акции протеста выступили с обращением к городским властям о переносе площадки под строительство мусороперерабатывающего комплекса на несколько километров от жилых кварталов.

Ранее к членам Общественной палаты Ростовской области обратились более 2 тыс. жителей садоводческого некоммерческого товарищества «Изумруд».

"Согласно разработанной территориальной схемы управления отходами, в Ростовской области должно быть восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Город Ростов-на-Дону относится к Мясниковскому МЭОК, месторасположение которого определено в 30 км от города. Однако Мясниковский МЭОК «сажают» в черте города Ростова-на-Дону в 689 метрах от ближайших жилых домов», — сообщил член Общественной палаты региона, руководитель областной общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

ИА REGNUM напоминает, что жители микрорайона «Левенцовский» обратились к городским властям с помощью сервиса «Активный ростовчанин», запущенный на официальном сайте местной администрации. Петиция под названием «За запрет строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном «Левенцовский» и за закрытие свалки» набрала необходимое количество голосов для рассмотрения чиновниками. Но ростовские власти пока не отреагировали на обращение.

Согласно планам региональных властей, на Дону предполагается строительство восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Построить заводы должны в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском, Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах, а также под Новочеркасском. О том, что предприятие появится в Ростове-на-Дону, ранее не сообщалось.

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