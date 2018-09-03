Понедельник, 3 Сентября 2018 года
10:52:35 МСК

Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца рабочей недели

Общество

До конца рабочей недели днем воздух в столице будет прогреваться до +26 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве до конца рабочей недели
Солнце

Москва, 3 сентября 2018, 09:58 — REGNUM  До конца рабочей недели в столице продержится теплая погода без существенных осадков, сообщает 3 сентября центр погоды «Фобос».

"Температурный режим существенно выше нормы, примерно на четыре градуса выше средних многолетних значений», — сообщили синоптики.

Отмечается, что ночью температура воздуха в Москве будет прохладной — 9−14 градусов, однако днем воздух будет прогреваться до +26 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 сентября, по московскому региону скользнет теплый атмосферный фронт с натеканием облачности и небольшим очаговым дождем, что не помешает столбикам термометров существенно превышать показатели метеостатистики.

Читайте также: Лето продолжается: синоптики рассказали о погоде в Москве 3 сентября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить