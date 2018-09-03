Метро Москвы начали готовить к зиме

Москва, , 09:40 — REGNUM В московском метро заменили более 45 км рельсов в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Кроме того, в настоящее время заменено 20 тыс. рельсовых подкладок, более 8 тыс. шпал и 6 тыс. погонных метров брусьев, а также использовано порядка 800 тонн щебня. В рамках подготовки к зиме идет реконструкция дренажной системы, очищено более 20 км пути.

Отмечается, что необходимые работы для полного обновления инфраструктуры завершатся в октябре. На данный момент выполнено около 70% от всего объема запланированных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в конце августа открылись сразу семь новых станций столичного метрополитена. Так много станций в один день в последний раз открывалось около полувека назад.

Кроме того, в столице состоялся технический запуск поездов по первому участку Некрасовской ветки метро от станции «Косино» до «Некрасовки».

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